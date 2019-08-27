兩千金下月赴英讀書 邱淑貞陪二女Shopping 倒數出國

一代女神邱淑貞（豆斗），同時裝王國I.T揸弗人沈嘉偉育有三名千金，除咗剛滿18歲嘅大女沈月神複製媽咪靚樣，14歲二女沈日近亭亭玉立跑出，開始扮靚晒腿，同萬人迷胞姊齊做索爆星二代！一早plan好下月送大女和二女到英國升學嘅靚媽咪豆斗，日前就陪二女出動，結伴去銅鑼灣買衫、電器用品、洗面膏和護膚品等，連走幾轉密密掃貨，買齊嘢ready執行李篋去外國留學嘞！



採訪 : 梁志明



一屋兩索囡囡，邱淑貞唔勞心勞力就假，為免愛女入行壓力大，去年已有消息指佢今年9月送大女和二女到英國升學。早排，本報已在銅鑼灣巧遇佢mark實美少女二千金沈日買內衣褲，當日阿女穿上吊帶背心配牛仔褲大晒青春本錢，打扮勁吸睛。



近日倒數出國嘅沈日頻頻出動，日前周六下午又繞實靚媽咪行銅鑼灣，兩母女先去希慎廣場shopping。當日見沈日一身運動look，背心短波褲配波鞋；美魔靚媽就貫徹其簡約打扮，白裇衫黑褲，加番個招褲髮髻。見佢哋好快就買咗3袋戰利品，然後落樓去搵司機，放低嘢喺七人車再繼續行街。



買神級風筒 蒸氣熨斗



星級母女之後轉戰Sogo，見佢哋貼頭睇手機，似係囡囡寫張list要買乜嘢，未幾上三樓一間希臘天然護膚品牌店買嘢。豆斗用手喺面上扮打圈，似教緊囡囡洗面方法，然後買咗幾支洗面乳和mask走人。其後行去睇電器用品，話晒出國留學，到時兩姊妹要學獨立及照顧自己，沈日睇中一個索價三千幾蚊嘅神級風筒，問店員幾句後，靚媽咪就點頭肯買。之後再買多個手提蒸氣熨斗，埋單走人。臨返七人車前，兩母女行經一間鐘錶舖都睇一餐，原來要買個鬧鐘呀！嘩！買買埋埋咁多嘢要拎，好彩開學時媽咪會飛埋過去打點一切，可以share埋啲行李Kg咋。