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兩千金下月赴英讀書 邱淑貞陪二女Shopping 倒數出國

2019-08-27 列印
兩千金下月赴英讀書 邱淑貞陪二女Shopping 倒數出國
寫定清單 ■見沈日拎出手機內嘅shopping清單畀媽咪睇，然後商量行邊先。
睇啱即買 ■二人問店員幾句，邱淑貞馬上就點頭購下呢部三千幾蚊神級風筒。
有商有量 ■邱淑貞陪囡囡shopping，不時展露笑容。
買鬧鐘 ■留學生活要學懂獨立，邱淑貞買埋鬧鐘畀阿女。
Ball后 ■沈月獲法國邀請出席年底成人禮舞會，早前去咗當地試晚裝，明艷照人。
狙擊索家姐 ■下月15歲嘅沈日，今年開始玩社交網，學索家姐沈月po靚相。
乖女撒嬌 ■皇帝女和母親買完第一輪嘢行返車時，忽然扁嘴撒嬌。
頻頻出動 ■上月尾，本報已撞到豆斗孖二女去銅鑼灣掃貨，當日先買內衣褲，再去宜家買收納架。
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　　一代女神邱淑貞（豆斗），同時裝王國I.T揸弗人沈嘉偉育有三名千金，除咗剛滿18歲嘅大女沈月神複製媽咪靚樣，14歲二女沈日近亭亭玉立跑出，開始扮靚晒腿，同萬人迷胞姊齊做索爆星二代！一早plan好下月送大女和二女到英國升學嘅靚媽咪豆斗，日前就陪二女出動，結伴去銅鑼灣買衫、電器用品、洗面膏和護膚品等，連走幾轉密密掃貨，買齊嘢ready執行李篋去外國留學嘞！

採訪 : 梁志明

　　一屋兩索囡囡，邱淑貞唔勞心勞力就假，為免愛女入行壓力大，去年已有消息指佢今年9月送大女和二女到英國升學。早排，本報已在銅鑼灣巧遇佢mark實美少女二千金沈日買內衣褲，當日阿女穿上吊帶背心配牛仔褲大晒青春本錢，打扮勁吸睛。

近日倒數出國嘅沈日頻頻出動，日前周六下午又繞實靚媽咪行銅鑼灣，兩母女先去希慎廣場shopping。當日見沈日一身運動look，背心短波褲配波鞋；美魔靚媽就貫徹其簡約打扮，白裇衫黑褲，加番個招褲髮髻。見佢哋好快就買咗3袋戰利品，然後落樓去搵司機，放低嘢喺七人車再繼續行街。

買神級風筒 蒸氣熨斗

　　星級母女之後轉戰Sogo，見佢哋貼頭睇手機，似係囡囡寫張list要買乜嘢，未幾上三樓一間希臘天然護膚品牌店買嘢。豆斗用手喺面上扮打圈，似教緊囡囡洗面方法，然後買咗幾支洗面乳和mask走人。其後行去睇電器用品，話晒出國留學，到時兩姊妹要學獨立及照顧自己，沈日睇中一個索價三千幾蚊嘅神級風筒，問店員幾句後，靚媽咪就點頭肯買。之後再買多個手提蒸氣熨斗，埋單走人。臨返七人車前，兩母女行經一間鐘錶舖都睇一餐，原來要買個鬧鐘呀！嘩！買買埋埋咁多嘢要拎，好彩開學時媽咪會飛埋過去打點一切，可以share埋啲行李Kg咋。
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