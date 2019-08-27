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落寞等車

2019-08-27 列印
■沈日玩手機等司機接載。
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　　另一日，沈日單拖去銅鑼灣和同學仔gathering。見佢在時代廣場同幾個朋友仔say bye，之後扁扁嘴、悶悶不樂咁行去後面街等七人車。等車時，星二代不時玩手機，唔通臨別在即，唔捨得啲朋友仔？！
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