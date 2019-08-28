逆市搞舞台劇 ﻿張紋嘉﻿﻿旨在做開心Show﻿

女子組合HotCha拆夥5年，去年合體舉辦10周年慈善演唱會。張紋嘉（Crystal）單飛後不停尋找出路，最近跟舞台劇演員譚國明、徐羨曾（阿徐）合資搞瘋狂搞笑小型舞台劇《進擊の廢能量》來挑戰自己。34歲Crystal坦言：「o依家社會氣氛係會影響宣傳，甚至大家消費，但愈係咁愈有動力，要做個令人睇得開心嘅show，畀到歡樂大家。」 採訪：方騫平 髮型：Haysses @hair(Crystal)



化妝：Fafa Katherine Yip @ musSeeker(Crystal) 服裝：Mo & Co. (Crystal) 場地：好時光@觀塘



近年常參與舞台劇演出的張紋嘉，近日除了為兒童音樂劇《童話。兒童的心底話》做準備外，更為自己有份投資，將於9月12至22日在灣仔藝術中心麥高利小劇場A的舞台劇《進擊の廢能量》宣傳，她說：「3人合資咗6位數字，希望做個令人睇得開心嘅show，畀到歡樂大家。去年我投資過《幸福2+1》，記得上次都收支平衡，仲可以食海鮮蒸鍋慶功。小劇場唔會發達，只係攞到經驗，加上年紀都唔細，以前靠人哋『餵奶』搵我做戲，要突破以前模式，否則行前唔到。」



阿徐透露，呢個劇主題其實是由三人構思，Crystal補充說：「係由小人物生活做出發點，啲人被標籤為廢，感覺自己廢，當初HotCha散band時，我跌落谷底都有咁樣心態，好希望呢個劇能帶出『天生廢柴必有用』訊息。」屆時，Crystal會分飾廢老、廢青、鬼妹、魔鬼教練等，又會女扮男裝，自問唔係搞笑能手，對她來說都有幾大挑戰：「下次可以搵埋舊HotCha隊友張惠雅及黎美言，因為佢哋好好笑。」譚國明反而讚她有搞笑潛能：「佢每件事好認真去睇，咁就會變得好好笑。」



