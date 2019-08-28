囝囝英國會考11科A 森美欣喜：以你為榮

森美與小儀前晚出席商業電台六十周年活動扮鬼扮馬，森美笑言多謝商台給予他太太，因為太太是當年和他一起投考DJ，兒子到外國讀書也是靠商台，他又開心分享16歲兒子剛於英國會考成績獲得11科A，令他開心不已，更忍不住向兒子說：「我以你為榮！」



此外，小儀另一拍檔金剛與台灣女友梁云菲上星期傳出分手消息，小儀驚訝說：「他仍在網上貼親密相，我還以為他們打風都打唔甩，我要打電話問問他。」



