MTV頒獎禮鬧笑話 ﻿Taylor Swift揚威﻿﻿肥尊頒錯獎﻿

《2019MTV錄影帶音樂頒獎禮》昨於美國新澤西舉行，Taylor Swift演唱新歌為頒獎禮揭幕，她亦揚威贏得兩大獎，不過有份頒獎的「肥尊」尊特拉華達，卻認錯同台的「變裝女皇」Jade Jolie是Taylor，鬧出頒錯獎座的笑話。



一年一度的《MTV錄影帶音樂頒獎禮》昨日舉行，小天后Ariana Grande和新人王Billie Eilish各奪三獎成大贏家，Ariana更奪得年度歌手，Billie則橫掃新人獎，可惜二人都未有現身頒獎禮。



剛推出新碟《Lover》的Taylor Swift憑歌曲《You Need to Calm Down》獲頒年度錄影帶及優質音樂錄影帶獎。年度錄影帶獎由影星、「肥尊」尊特拉華達和歌手Queen Latifah任頒獎嘉賓，Taylor請有份參與MV的「變裝女皇」Jade Jolie一同上台領獎，怎料肥尊卻誤以為打扮類似Taylor的Jade就是Taylor，要將獎座頒給她，令對方露出尷尬表情。



Taylor致謝辭時則感謝支持她的人，包括LQBTQ性小眾，並叫白宮支持她發起聯署的平等條例。加拿大歌手Shawn Mendes和Camila Cabello憑合作新歌《Senorita》贏得最佳合作歌曲，二人首度以情侶身份出席公開場合。饒舌歌手Cardi B以一貫性感造型示人，並獲頒最佳饒舌歌曲。歌手Miley Cyrus於離婚後首度亮相為頒獎禮表演，有指她與新歡Kaitlynn Carter在後台咀嘴。



此外，Taylor獲財經雜誌《福布斯》選為最高收入女歌手，年賺1.85億美元（約14.5億港元），而第二位為Beyonce，Rihanna則排第三位。



