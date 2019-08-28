《星戰9》新片段出爐 Rey揮激光劍決戰Kylo

反修例風波，牽連甚廣，其中國泰航空公司因有飛行人員被控暴動罪卻未被停止飛行任務，國家民航局認為暴露出安全風險及隱患，向國泰發出重大航空安全風險警示。國泰兩名最高層管理人員其後請辭，亦有機師和員工被解僱。在這個敏感時刻，國泰兩架在多倫多等待起飛的客機，突然發生罕見事故，國泰表示會作出內部調查，但飛機涉航空安全，關係到廣大乘客安危，國泰應在當地報警，查過水落石出。 涉事的兩架國泰客機，停泊在多倫多機場，在起飛前作例行檢查，發現部份存放於機上、供機艙服務員使用的手提氧氣樽，遭排氣或部份排氣。國泰表明會嚴正處理事件，並作出內部調查，同時強調事件中機組人員及乘客安全無受影響。 由於當...

2019-08-28