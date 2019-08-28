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《星戰9》新片段出爐 Rey揮激光劍決戰Kylo

2019-08-28 列印
■Rey與Kylo Ren的激光劍對決場面，十分吸引。
■《星戰9》的海報出現達斯西帝的笑臉。
■Rey與一眾反抗軍在預告中出現。
■Rey拿着奸角Darth Maul用過的雙刃激光劍現身。
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　　《星球大戰︰天行者崛起》（星戰9）日前在迪士尼D23博覽會上公開約兩分鐘特別剪輯片段，但一半片段是回顧過去八集《星戰》，包括有「韓索羅」夏里遜福（Harrison Ford）與「莉亞公主」已故嘉莉菲莎（Carrie Fisher）咀嘴的舊片段。

　　新片段就見「Rey」黛絲烈尼（Daisy Ridley）與「Kylo Ren」Adam Driver在暴風雨兼巨浪中揮舞激光劍對戰，又見Rey穿上黑色袍，並拿着以往由奸角Darth Maul所用的雙刃激光劍，有傳Rey或會變奸。海報亦有新發現，曾出現在過去《星戰》電影中的大魔王達斯西帝的笑臉就在海報曝光。網上圖片

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