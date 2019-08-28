  • 2019年8月28日 星期三
  • 33º
  • 64%
熱門： 懸紅國泰城集會中英聯合聲明逃犯條例和你飛

日報新聞 > 娛樂

央視中秋晚會 ﻿志玲﻿﻿首度夫妻檔登場﻿

2019-08-28 列印
■志玲同老公首度拍拖露面必成全晚焦點。
■黃曉明及老婆Baby亦獲邀出席。
易烊千璽
Previous Next

　　昨日，內地中央電視台公佈今年中秋晚會演出嘉賓名單，陣容堪稱近年最強，除邀得台灣名模林志玲與日籍丈夫AKIRA首度夫妻檔現身外，還有黃曉明和Angelababy夫婦等。圖：資料圖片

　　今年6月，林志玲宣告閃嫁日本男星AKIRA，婚後生活低調，沒有公開露面。婚後感情生活甜蜜的她，日前返台出席品牌活動時，提及新婚丈夫還大讚他個性正面、陽光且積極，還羞澀坦言之後想為老公生一對龍鳳胎，只是現在還在努力。

　　對於婚後首度合體出席央視中秋晚會，志玲透過經理人回應證實此事，「以節目官方統一宣佈的為主，感謝」。另外，張靚穎、李宇春、譚維維、梁靜茹、王祖藍、韓磊、尚雯婕、易烊千璽、歐陽娜娜和劉濤等藝人，亦獲邀演出。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd