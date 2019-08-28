生日牀上開Live ﻿Chilam﻿﻿求靚靚批准養貓﻿

昨日是張智霖(Chilam)的48歲牛一，因為生日要一早開工，所以生日前夕要好早上牀瞓覺，不過Chilam對Fans一向好好，為答謝Fans的生日祝福，竟諗到在牀上玩直播，老婆靚靚仲入埋鏡。



Chilam在鏡頭前公開對老婆袁詠儀作出請求：「我想要一隻貓！」事緣他想重拾兒時養貓的樂趣。豈料靚靚妙答：「你要顧吓阿金（愛犬）感受。」當Chilam提議投票決定時，靚靚重申是要家人投票而非廣大粉絲投票，因Chilam經常出去拍戲，家中愛犬也是由家人負責照顧。



當然Chilam未放棄，仲暗示收工回家會見到多一隻寵物，靚靚則潑其冷水謂一定不會，還叫他早點睡，最終結果要等Chilam收工先揭曉。而正在拍攝《家有喜事2020》的他，下午在社交網貼文上載劇組跟他慶生的相片，並留言：「感謝各位的祝福」。



