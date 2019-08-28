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走出離婚陰霾回春 宋仲基戴綠帽打邊爐

2019-08-28 列印
■宋仲基與劇組朋友開心打邊爐。
■女工作人員和宋仲基合照。
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　　宋仲基今年6月宣佈與宋慧喬離婚後鮮有現身，前晚網上流出多張宋仲基近照，據知，他目前正趕拍劇集《阿斯達年代記》下集，期間抽時間與大班朋友聚會食火鍋，更拍攝多張合照。

　　有份參演的英國演員Richard Armitage當日亦在場，33歲的宋仲基與女生的合照更被指樣貌回春，看起來心情大好，最搶鏡是他所戴的綠帽，更有網民笑指他是否是有所暗示！圖：網上圖片

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