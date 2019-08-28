  • 2019年8月28日 星期三
  • 33º
  • 64%
熱門： 懸紅國泰城集會中英聯合聲明逃犯條例和你飛

日報新聞 > 娛樂

生日老公無影 陳自瑤自勉拿出勇氣

2019-08-28 列印
■YoYo貼單人相賀自己生日。
Previous Next

　　陳自瑤(YoYo)亦是27日生日，38歲的她上載兩張單人相到社交網，並留言鼓勵自己拿出勇氣，老公王浩信沒讚好她的貼文，但同事黃翠如、朱千雪、連詩雅及陳山聰等留言祝賀她，更有大批網民祝她生日快樂。

　　老婆生日，老公無影，難怪YoYo留言：「有些事情你覺得很難，但當你有勇氣跨出第一步的時候，你會發現其實並沒有你想像中那麼難，回頭再看，你會很欣賞自己當初的那份勇氣，然而，你會發現，你再也不是當初的那個你。」hashtag都好耐人尋味，包括突破需要勇氣、突破自己、自我成長及送給自己的禮物。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd