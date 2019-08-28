搵經理人小美做保母 郭富城兩歲長女 萌樣正面曝光

採訪 : 梁志明
郭天王上月完成內地巡唱後，近日又忙出埠拍廣告，據悉仲要開拍新戲，再接住中秋節4度登上台北小巨蛋舉辦「舞林密碼」巡演，鬼咁忙！湊女大任就交畀愛妻方媛、外母同埋佢位早已融入家中嘅經理人小美啦！早前，城嫂坐月時，已有報道話小美一星期湊城女兩次，仲帶小公主去維園追鴿，又影相又擔遮擋雨，十足十保母，超愛錫小Chantelle。
上周六下午，Anutie小美見Chantelle留喺家中咁悶，一於叫埋方媛母親帶孫女去銅鑼灣利園shopping。當日5時左右，兩歲Chantelle紮上其招牌三辮仔化身辮仔妹妹，穿上粉紅色top、牛仔褲配布鞋仔，好smart咁跟婆婆及小美姨姨出街街。三人去利園2期的童裝樓層逛街，兩位長輩左右拖實小公主，見Chantelle全程眼仔碌碌四圍望好乖女，全無扭計。
鼻嘴copy童年爹哋媽咪
正面曝光嘅Chantelle，似足父母童年混合體，一字眉勁似Daddy，鼻嘴就copy媽咪。其後，小美帶Chantelle入咗梁詠琪間童裝店幫襯，揀咗幾件衫仔畀兩小姊妹，爽手碌卡走人。店員見小妹妹聽教聽話又得意，送咗個汽球畀佢玩。搭扶手電梯時，Chantelle終於露出真性情，似足Daddy咁馬騮仔紮紮跳，只見婆婆話咗兩句，Chantelle馬上企番好，乖乖豬跟實兩人落樓等七人車返家。