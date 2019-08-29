明明姐表示從事美容工作和教育已55年，有感近來很多朋友不開心，很想為香港做點事。中秋節是家人團聚的日子，生於大家庭的她，表示11個兄弟姊妹，共89人大家庭，每逢中秋團聚共度佳節。抽空出席的家燕姐，表示社會發生很多事，希望大家共融相處，活得開心和健康。
搞中秋敬老活動 鄭明明為長者帶歡樂
明明姐表示從事美容工作和教育已55年，有感近來很多朋友不開心，很想為香港做點事。中秋節是家人團聚的日子，生於大家庭的她，表示11個兄弟姊妹，共89人大家庭，每逢中秋團聚共度佳節。抽空出席的家燕姐，表示社會發生很多事，希望大家共融相處，活得開心和健康。
傳港府研立《緊急法》 特首：檢視法律止暴
反修例示威暴力升級，日前示威者投擲多枚汽油彈，警方首次鳴槍示警。有消息稱，特區政府覺得讓局勢惡化下去，有需要以緊急立法形式，加強在法理上對局面控制的依據。特首林鄭月娥昨天被傳媒問及是否需要實行《緊急法...
2019-08-28
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事發前疏散民眾致未有傷亡 羅湖六層高樓房倒塌
昨日深圳市羅湖區的一座樓宇出現傾斜並倒向附近樓宇，當地警車、消防車、救護車等陸續抵達現場，截至昨日下午，未發現有人員傷亡情況。 事發於二十八號上午十一時多，羅湖區的南湖街道漁邨社區和平新居的一座六層樓...
2019-08-29
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平息鴉片類藥物訴訟潮 傳普渡製藥廠賠939億和解
止痛藥「奧施康定」（OxyContin）生產商美國普渡製藥廠（Purdue Pharma LP）及大老闆薩克勒家族（Sackler Family），據報提議付出一百億至一百二十億美元（約七百八十億至九百三十九億港元），試圖解決針對該公司的二千多宗有關鴉片類藥物的訴訟，但在現階段未有定案。 兩名消息人士透露，普渡提出一套計劃大綱，包括申請破產保護令，作為解決索償糾紛的機制。消息人士拒絕透露詳情，只是說各方仍未達成協議，而談判仍然有破裂的可能。 美國全國廣播公司（NBC）報道，普渡的代表律師上周在克利夫蘭進行秘密會談時，提出上述金額。普渡沒有對NBC的報道作出回應，但向英國《衞...
2019-08-29
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向東眺馬場景 壹環高雅長廳寬敞實用
灣仔單幢盤壹環樓齡7年，坐落於港島核心商業地段，四通八達。今次介紹物業的放盤，實用面積851方呎，設3房1套間隔，室內裝潢雅致，甚有格調，而且廳房均坐向正東，可享有開揚港島市景，還遠望跑馬地馬場。 ...
2019-08-28
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貿戰波及金融界 美議員促撤投資A股 憂經濟衰退 杜指跌120點
市場憧憬中美貿易談判有進展，外圍股市氣氛向好，美股杜指早段曾升超過一百點。杜指截至昨晚10時30分升90點，見25990點，升幅約0.4%，其後市場憂慮，經濟衰退，杜指轉勢跌逾百點，至於納斯達克指數，...
2019-08-28
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艾傑臣回歸上力 撐恒大拔鹿角
今年回歸FC廣州（廣州恒大）的前鋒艾傑臣，最近成為球隊的進攻重心，成功分擔隊友荷西保連奴的入球重責，恒大在今晚亞冠八強首回合可望組成最強鋒線，主場擊退最近賽程密集的鹿島鹿角，主勝可取。 （Now671、有線612、652、FOX+今晚8:00直播） 荷西保連奴今季廿二輪中超入十五球，一直是恒大的主力射手。自上月艾傑臣由上海SP（上海上港）回歸球會後，這位三十歲射手成功分擔保連奴在鋒線的重擔，近七輪聯賽為恒大射入七球，教練簡拿華路滿意道︰「起初此子的體能水平未能滿足我的要求，不過他之後每次訓練都會付出百分之百努力，因此值得成為球隊正選。」 鹿角賽程密耗體力 由於中超目...
2019-08-28
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重繹名畫 舞動ArtisTree
著名油畫不但掛在美術館裏讓人觀賞，還會在舞台上「舞動」！威爾斯國家舞蹈團將於9月5日（四）至12日（四）重臨ArtisTree，帶來兩部新作——《Revellers' Mass》和《Tund...
2019-08-28
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女兒帶男友同遊地中海 何超鳳自認開放媽咪
昨日，賭王千金何超鳳出席賣旗活動，她透露剛與兩個女兒何鍶珩和何倩珩到地中海玩了兩星期，所以曬黑了。她透露大女的外籍男友也同行，她說自己是開放媽咪，覺得任何國籍也不是問題，最重要對女兒好。 提到今次地中...
2019-08-29
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社論——針對無辜小童 天理不容
由修例引發的風波，仍未平息，很快進入九月新學年，令人擔心各方紛爭滲入校園，禍及無辜小童。教育局、學校、老師、社工、家長在這個敏感時刻，必須撇除己見，聚焦在學童福祉上，竭力保護幼小心靈不受歧視，不受欺凌，不要捲入成人世界的政治糾紛中。 私隱專員公署走出第一步，將由六月至今六百宗涉反修例而遭人在網上「起底」的個案轉交警方調查，當中受害者主要是警員，也有官員、市民和示威者，而「起底」者涉欺凌甚至恐嚇。公署公佈近日網上「起底」情況，是鑑於開學在即，有人煽動他人對警員的子女有系統地「起底」，披露他們的姓名、地址、電話、學校名稱、班級等資料，令人擔心這些小童回校後被人針對。 小童猶如一...
2019-08-29
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馬場浮世繪——兩匹香港馬出發首爾
「逍遙自在」和「豹子頭」將在明日凌晨運往韓國，為出賽作好準備，而兩駒的練馬師將於下周三才出發，以在當地監督馬匹的最後試跑。另一方面，有消息指出，原定韓國盃和韓國短途錦標均為國際三級賽，但因今年日本賽駒不獲邀請，令整體參戰馬的級數未達水平，最後可能不會被評為三級賽。 馬場浮世繪
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