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為贏錢諗盡計仔 陳家樂扮與林夏薇唔夾

2019-08-29 列印
■家樂笑同薇薇扮唔夾完全係陰謀。
■家樂笑同薇薇扮唔夾完全係陰謀。
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　　陳家樂及林夏薇前晚錄影《娛樂大家》，由於兩人早前在節日《DO姐有問題》贏了近一萬元，今次再接受挑戰。自認醒目的家樂被薇薇取笑是「豬隊友」，試玩時指她是兇手，她救了家樂兩次。

　　家樂笑言刻意扮同薇薇不夾令敵人放鬆，兩人互叫對方要醒少少，家樂玩遊戲不服輸，薇薇笑他是遊戲王玩家。薇薇一向喜歡唱歌，之前亮相《流行經典50年》及登台工作好開心，家樂透露與薇薇希望為劇集唱主題曲，他自問唱歌不錯，但監製聽完後卻完全沒下文。

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