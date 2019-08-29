慨歎前線記者辛苦 ﻿方健儀﻿﻿自爆轉行後變fit﻿

方健儀主持新一輯的香港開電視節目《fit開有條路》將於下周推出，節目中她會訪問專家了解最新健康資訊，以及解答坊間不少健康知識的迷思，她坦言因利乘便可以問自己關心的問題。講到fit，她坦承現在比較做前線記者時更fit，她又慨歎看見近期前線記者的工作壓力和體力消耗很大，自問未必應付得來。 採訪：杜淑霞



髮型：Vincent Yeung @ M Plus Salon 化妝：Herman Ng



服飾：Agnes b.、Diana Law Printed Accessories 場地：Kowloon Partyroom



方健儀今次會訪問不少專家，她好開心自己都學到嘢，「同啲專家訪問時，除咗講最近嘅健康資訊問題，佢哋仲會解答坊間對一啲健康知識嘅迷思，譬如拔一條白頭髮會生番三條。我都順便問咗啲自己關心嘅問題，真係學到好多嘢。」



唔想做高齡產婦



問到本身fit唔fit？方健儀話肯跑步fit了好多，「以前做記者時身體最差，因為平日工作已好攰，放假只想瞓覺，同埋壓力大唔識肥，但一放假就病，呢個都係我唔做記者嘅原因之一，後尾轉咗去ICAC時間太穩定就開始突然由120磅升到125磅，於是開始做運動，o依家都鍾意咗跑步。」問到身體好會否有生B計劃，42歲的她就直言老公仲未放棄，「但我好享受o依家自由自在生活，亦唔想做高齡產婦。」



談到前線記者工作辛苦，方健儀坦承看到近期社會情況，都會諗如果仍在做記者會如何，「自己都會心郁郁想做，但又覺得現在難度更高，體力同壓力都更大，我都放低咗7年幾，未必應付得來。（會唔會擔心老公前線工作安全？）唔會太擔心，老公喺前線工作經驗好豐富，佢好識走位。」



