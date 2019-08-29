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麥當娜追求完美巡唱延期

2019-08-29 列印
■娜姐宣佈下月的巡唱延期。
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　　樂壇天后麥當娜剛於本月中滿61歲，但她仍然有心有力，於下月舉行其《Madame X Tour》新一輪巡迴演唱會，並於下月12日於紐約布魯克林為巡演揭開序幕，但昨日美國有傳媒報道，娜姐的巡唱將會延期至下月17日才作首場演出。舉辦今次巡唱的Live Nation以「高度專業化的特殊製作因素」為由，決定延期演出。有工作人員表示，娜姐一向是個完美主義者，看來是因未滿意製作而延期。

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