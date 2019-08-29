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望演奸角成魔之路 鄭子誠向張家輝取經

2019-08-29 列印
■鄭子誠與太太劉倩怡有影皆雙，好恩愛。
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　　鄭子誠前晚以大使身份出席「心晴影薈展笑容」活動，與太太劉倩怡及抗癌歌手李明蔚同場，眾人分享正能量及呼籲大眾多笑，還分享夫妻相處之道，就是每天做點事互o氹，保持令伴侶開心的初心。

　　鄭子誠又透露最近忙拍網劇及廣告，稍後亦會為TVB拍劇，笑認「陰謀情人」形象已被定型，就算做忠角也要被扭橋，認真搞笑！他說：「我應該走唔出奸角嘅戲路，但仍希望能演一個比較立體嘅奸角，例如講述角色成魔之路，好似任達華喺《新紮師兄》嘅『韓彬』角色一樣，觀眾睇電視都想打爆佢，或者張家輝亦係我嘅學習對象。」

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