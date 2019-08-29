另外，雨僑否認有喜的傳聞，稱有好消息一定會宣佈，稍後亦會與老公羅力威去旅行。
25歲後年年驗身 連詩雅最驚肌肉鬆弛
另外，雨僑否認有喜的傳聞，稱有好消息一定會宣佈，稍後亦會與老公羅力威去旅行。
侵私隱768個案 逾七成事主為警員 警嫂被起底 子女也遭殃
反修例風波未有平息跡象，不少警員、官員及市民因職業或政見遭人網絡「起底」、欺凌，甚至恐嚇。個人資料私隱專員公署公佈數據，指接獲及主動發現七百六十八宗網絡「起底」個案，當中逾七成涉警員及其家人，其餘受害...
2019-08-29
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事發前疏散民眾致未有傷亡 羅湖六層高樓房倒塌
昨日深圳市羅湖區的一座樓宇出現傾斜並倒向附近樓宇，當地警車、消防車、救護車等陸續抵達現場，截至昨日下午，未發現有人員傷亡情況。 事發於二十八號上午十一時多，羅湖區的南湖街道漁邨社區和平新居的一座六層樓...
2019-08-29
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平息鴉片類藥物訴訟潮 傳普渡製藥廠賠939億和解
止痛藥「奧施康定」（OxyContin）生產商美國普渡製藥廠（Purdue Pharma LP）及大老闆薩克勒家族（Sackler Family），據報提議付出一百億至一百二十億美元（約七百八十億至九百三十九億港元），試圖解決針對該公司的二千多宗有關鴉片類藥物的訴訟，但在現階段未有定案。 兩名消息人士透露，普渡提出一套計劃大綱，包括申請破產保護令，作為解決索償糾紛的機制。消息人士拒絕透露詳情，只是說各方仍未達成協議，而談判仍然有破裂的可能。 美國全國廣播公司（NBC）報道，普渡的代表律師上周在克利夫蘭進行秘密會談時，提出上述金額。普渡沒有對NBC的報道作出回應，但向英國《衞...
2019-08-29
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建灝2.44億奪屯門景秀里住宅地
上周五截標的屯門景秀里住宅地皮，獲18個發展商入標競爭，並於昨日開標，由建灝地產力壓其餘入標財團奪得，地價逾2.44億，每方呎樓面地價6499元，高市場估值約10%。 高市場估值約10% 地政總署昨日...
2019-08-29
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憧憬貿談順利 懶理債息倒掛 投資者趁機吸納 美股升258點
美國債息倒掛情況加劇，市場仍觀望中美貿易戰發展，部份投資者則趁機吸納，美股早段由跌轉升。截至本港時間晚上11時，杜指報25879點，升101點；標普500指數報2876點，升7點。國務院「出招」撐內需...
2019-08-29
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摩尼路斯獲謝四挽留 格流爆「基」
有傳格拉斯哥流浪前鋒摩尼路斯成為死敵些路迪的引援目標，前者領隊謝拉特即揚言不會放走這位球隊首席射手。這名二十三歲前鋒得到主帥高度信任，加上剛輪蘇超後備上陣養精蓄銳，今晚歐霸附加賽次回合勢助球隊打破首回合賽和0:0的悶局，主場擊退波蘭球隊歷基亞，主勝可取。 （香港時間周五凌晨2:45開賽） 摩尼路斯今季不同賽事為格流攻入九球，其耀眼表現引起死敵些路迪的注意。消息指後者打算出價一千八百萬歐羅（約一億五千萬港元）收購這位熾熱射手，不過格流領隊謝拉特斷言今季不會出售此子︰「就算條件有多吸引也好，我也會盡全力留住陣中所有具質素的球員。」 這位廿三歲射手上輪蘇超只後備上陣十五分...
2019-08-29
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升級新版 NX300安全至上
凌志最近搶先推出2020年新版NX，重點是標準搭載一套名為Lexus Safety System+系統，提供危急自動煞車功能在內的主動安全設施。當中NX300一式三款，入門價$459,900起，今次試...
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閃到核爆 直擊熱戀夫婦黐實買餸 陳豪甜讚茵媺煮嘢好叻
陳豪同陳茵媺育有兩子一女，一家五口絕對係圈中甜爆Family頭三位。上周一下午五點，陳氏夫婦喺ifc睇完戲再去超市買餸，有扒有三文魚有日本麵，重點係兩公婆完全黐實，半秒都無行開，全程有商有量，甜度超高...
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社論——針對無辜小童 天理不容
由修例引發的風波，仍未平息，很快進入九月新學年，令人擔心各方紛爭滲入校園，禍及無辜小童。教育局、學校、老師、社工、家長在這個敏感時刻，必須撇除己見，聚焦在學童福祉上，竭力保護幼小心靈不受歧視，不受欺凌，不要捲入成人世界的政治糾紛中。 私隱專員公署走出第一步，將由六月至今六百宗涉反修例而遭人在網上「起底」的個案轉交警方調查，當中受害者主要是警員，也有官員、市民和示威者，而「起底」者涉欺凌甚至恐嚇。公署公佈近日網上「起底」情況，是鑑於開學在即，有人煽動他人對警員的子女有系統地「起底」，披露他們的姓名、地址、電話、學校名稱、班級等資料，令人擔心這些小童回校後被人針對。 小童猶如一...
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馬場浮世繪——蔡姚時伯容五廄拜神
新馬季開鑼在即，故此蔡約翰、高伯新、容天鵬、霍利時和姚本輝五位倉主，不約而同都於昨午舉行馬房拜神儀式，多位馬主及騎師出席，各有熱鬧場面。 昨午三時，蔡約翰馬房率先舉行祈福儀式，除蔡約翰夫婦、副練周瑞麟...
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