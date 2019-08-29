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25歲後年年驗身　 連詩雅最驚肌肉鬆弛

2019-08-29 列印
■左起：陳嘉莉、連詩雅與雨僑出席義賣啟動禮。
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　　連詩雅、雨僑與陳嘉莉昨日出席「粉紅甜品2019」慈善義賣啟動禮。已第二年擔任活動大使的連詩雅宣揚驗身的好處，自25歲開始連詩雅就年年驗身，還衝口而出爆料說：「25歲開始身體就會下垂呀！」後來她馬上改口更正是指身體機能，笑說：「都無（身材）又點會下垂？我怕肌肉鬆弛多啲，所以好勤力做運動。」她又指12、3歲買保險時首次做婦科檢查，當時由男醫生觸及重要部位，但當時年紀小不懂尷尬，反而長大後就找女醫生，笑謂日後生小孩都要找女醫生接生。

　　另外，雨僑否認有喜的傳聞，稱有好消息一定會宣佈，稍後亦會與老公羅力威去旅行。

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