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搞中秋敬老活動 鄭明明為長者帶歡樂

2019-08-29 列印
■鄭明明（中）及一眾嘉賓均熱心公益。
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　　前日，由鄭明明教授與金鈴創立的「鳴聆送暖公益行」於中環舉行中秋敬老活動，邀得薛家燕、米雪、李司棋和胡楓做嘉賓，眾人除獻唱娛賓外，並與長者玩遊戲。

  明明姐表示從事美容工作和教育已55年，有感近來很多朋友不開心，很想為香港做點事。中秋節是家人團聚的日子，生於大家庭的她，表示11個兄弟姊妹，共89人大家庭，每逢中秋團聚共度佳節。抽空出席的家燕姐，表示社會發生很多事，希望大家共融相處，活得開心和健康。

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