﻿閃到核爆 直擊熱戀夫婦黐實買餸 陳豪甜讚茵媺煮嘢好叻

近年暑假，陳茵媺都會一拖三返加拿大，陳豪就獨留香港搵錢。三星期無見，陳太一返香港即表達濃濃愛意，着低胸吊帶裙攬實老公自拍兼放上社交平台，公告世人掛老公掛到癲。
是日晚餐好豐富
當日下晝5點，着藍色恤衫加短褲加loafer鞋嘅陳豪，拖住着檸檬圖案印花傘裙嘅陳太喺ifc睇完戲，睇嘅係荷里活兩大男神Leonardo DiCaprio及Brad Pitt孭飛，片長近三個鐘嘅《從前，有個荷里活》。兩公婆計劃好周詳，5點散場，再去超市買餸返歸啱啱好。兩人先去買扒，樣樣都想食，諗咗陣陳太就入手靚牛扒，之後再行去買魚生，花多眼亂又係樣樣都想食，最後陳太揀咗三文魚。最後去買埋日本麵同日本醬油加昆布，有麵有魚又有扒，簡直完美。
一得閒即去拍拖
買完埋單，陳豪負責拎嘢，老婆負責靚靚咁行，話咁快就見到記者，陳太開心指住記者打招呼。陳太主動報料，「阿Mo今日得閒，有時間就拍吓拖。」問當晚邊個下廚?陳豪即刻指住老婆，一臉滿足加自豪咁話，「佢煮嘅，佢口依家煮嘢好叻。」仲話，「小朋友都係同我哋食同一樣嘢。」被讚茵媺係咁笑，全盤接收老公讚美，「我煮西餐比較叻啲。」讚美老婆大會完結後，兩人行去商場平台等車，十多分鐘司機揸車接走兩位老細，臨上車前，陳氏夫婦同記者溫馨Say Bye，好人一生平安。
採訪︰張詠森