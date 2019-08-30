齊去韓國鏟牛屎 ﻿陳家樂﻿﻿挺身為﻿﻿「港女」連詩雅大平反﻿

陳家樂同連詩雅(Shiga)齊到韓國拍TVB旅遊節目《12個夏天》，後者之前做旅遊節目時曾公主病發，但人大咗成熟咗，由港女變返個貼地兼玩得嘅女仔，仲肯執牛屎，連陳家樂亦坦言：「旅程前好擔心，好彩同Shiga有交流。」



採訪：方騫平 髮型：Kenrick Siu



化妝：Khaki Yan 服裝：ithk



對於被安排跟Shiga一齊出遊做節目，陳家樂答得坦白：「旅程前係好擔心，主要擔心好悶，因為我哋完全冇合作過，而且我對住唔熟嘅人會怕醜。印象中連詩雅係個唔多玩得嘅女仔，之前有報道話佢好『港女』，又ABC，自己英文唔多好，我怕文化好唔同，好難喺節目到有交流，好好彩，原來佢唔係『港女』，相反係個好有義氣，好玩得，好貼地嘅女仔，反而佢就我多啲，因為我唔識得照顧女仔，佢會好細心照顧身邊同事及工作人員。」



日食多餐鮑魚



合作過後，陳家樂心諗：「呢個係咪我睇新聞嗰個連詩雅呢？」，家樂說Shiga曾同佢講，之前拍過一個旅遊節目令到啲人產生誤會，「我可以幫佢澄清，佢其實唔係咁嘅，完全兩回事，我哋愈傾愈多話題，因而成為好朋友。(唔怕緋聞女友陳瀅呷醋？) 又關佢乜事！做嘢啫，冇乜特別。」不過，陳家樂強調唔係唔鍾意港女，只係冇能力照顧港女需要，因為自己都係一個港男。此行兩人原來要到青山島體驗「海女」工作，但因太大浪，加上好凍而放棄了，笑言同連詩雅失敗得好緊要！另外，家樂又提到一日食多餐鮑魚，食到頂住個胃唔願食，寧吃即食麵做消夜。兩人又到羅州莞島韓牛養殖場做一日飼養員：「我哋鏟牛屎，要克服屎尿異味及口水鼻涕，連詩雅一啲都唔錫身，佢好放膽同投入去做，令我大大改觀。」



