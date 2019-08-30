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﻿同徐菁遙示範換尿片 沈卓盈勁雞手鴨腳

2019-08-30 列印
■兩人即場示範湊BB。
■Jess和Suki大談好老公準則。
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　　人妻沈卓盈（Jess）和三女之母徐菁遙（Suki前名徐淑敏）日前為ViuTV遊戲節目《估你唔到》擔任嘉賓，兩位好姊妹今次要以媽媽及契媽的直覺，去估出四位年輕貌美媽媽的子女分別年齡是甚麼。

　　Suki於節目大談一個好老公會令其老婆看起來輕鬆、開心及變漂亮。二人還在其中一個遊戲環節，親自示範為道具BB換尿片。沒有經驗的Jess顯得雞手鴨腳，不小心把濕紙巾跌落地下，遭主持人林曉峰（阿Lo）取笑她換一次片，用了半包濕紙巾，非常浪費，阿Lo又取笑Suki 手藝生疏。Suki不好意思地透露如果寶寶如廁澎湃，她會放寶寶於洗手盆清潔。
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