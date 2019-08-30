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楊怡孖老公慶生興奮扑蛋糕

2019-08-30 列印
■楊怡和羅仲謙昨日一齊慶生扑爆蛋糕。
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　　羅仲謙前日生日正式踏入35歲，而老婆楊怡就在今天生日，並踏入四字頭。所以兩公婆決定昨日齊齊搞生日派對慶祝，兩位壽星仔女更獲好友送上四個大蛋糕，其中兩個更是近期Hit爆的「扑爆」糖果蛋糕。二人用木棍扑爆蛋糕外層時笑到「四萬咁口」，而內藏的糖果就滿到瀉。

　　傳已懷孕的楊怡和羅仲謙穿上白色情侶裝，咀嘴晒恩愛甜到漏；楊怡之後在社交網分享相片及留言，不少粉絲留言祝賀，更希望他們願望成真，快些有好消息宣佈。

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