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黎諾懿爆老婆全天候監視

2019-08-30 列印
■諾懿和智雯指劇中咀戲拍得好浪漫。
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　　黎諾懿、黃智雯、鄭則仕及吳業坤等昨日為新劇《街坊財爺》宣傳，智雯透露與諾懿的太太李潔瑩是同屆港姐兼同房，曾肉帛相見，相當熟稔，諾懿即笑認老婆朋友眾多，經常被全天候監視。他說：「有時在家累了，想出來輕鬆一下撩女仔，今次也有撩姜麗文，好在智雯冇爆我大鑊。（姜麗文身材好。）我老婆身材都好好㗎！」二人又透露咀戲不多，主力營造韓劇般的浪漫唯美，故經常出動水車，諾懿又自爆老婆會睇二人咀戲，皆因老婆是其頭號Fans。

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