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患腦膜炎留醫兩周 韓馬利自言死過翻生

2019-08-30 列印
■韓馬利上月底榮升做奶奶，圈中好友齊恭賀。
■韓馬利昨在社交網稱患腦膜炎，留院兩周戰勝死神。
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　　65歲的韓馬利（Mary）上月初跟家人到泰國旅行，本月初兒子結婚，她又榮升做奶奶，生活如常。昨日她突然在社交網留言：「經過兩星期同死神搏鬥，感謝天父的保守，我今天終於可以出院了，但因身體仍十分虛弱，故未能一一回覆各位的問候，我只有祝大家身體健康，珍惜生命和感恩過每一天。」

　　帖文一出，隨即引來不少圈中好友及粉絲留言問候和祝福，翁靜晶表示：「Get well soon.」；陸浩明道：「Mary姐祝福你！為你祈禱，身體健康。」林子博就說：「Mary姐，祝早日康復。」Mary姐今日回覆傳媒時表示，自己患上腦膜炎，幸好這段時間休息得好已出院，現時要有充足睡眠休養一下。

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