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退伍後首亮相劇集 金秀賢客串助IU

2019-08-30 列印
■早前金秀賢親自送咖啡車為IU及呂珍九打氣。
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　　「國民妹妹」IU與呂珍九合演的韓劇《德魯納酒店》正在黃Viu煲劇平台熱播中，出名人緣好的IU，有不少演員好友客串劇集，繼早前Sulli客串後，據悉曾與IU合作韓劇《星夢高飛》及《製作人們》的金秀賢將於本周日播映的結局中客串演出，亦是他退伍後首度亮相電視劇，令粉絲大表期待，不過劇組就賣關子，未有公開金秀賢的角色。其實早在金秀賢退伍不久，已特地到片場探班，更送上咖啡車為IU及呂珍九打氣，當時粉絲估計金秀賢有望客串演出該劇一角。

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