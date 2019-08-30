﻿半年未在港露面 大劉精神奕奕陪家人歎意菜

68歲富商劉鑾雄（大劉）今年5月趁假期與愛妻甘比（陳凱韻）和三名子女到英國和加拿大旅遊探親，約半年未在港露面的他，上周五偕妻兒及親友一行14人到灣仔歎高檔意菜。據餐廳食客透露，劉氏一家坐在VIP房內言談甚歡，不時傳來小朋友的童真笑聲，一家人飯聚非常開心。離開時，大女秀樺和二子仲學先上車，跟住甘比抱住細女Josie步出，而緊隨其後的大劉，因餐廳門外有幾級樓梯，令三名保鑣大為緊張，反而大劉從容行落樓梯再上車，狀態超好！



今年5月，劉太甘比曾在社交網上載兩張一家人到倫敦外遊的家庭照，相中的大劉面露微笑，顯得輕鬆又愉快。之後大劉就一直沒有露面，反而甘比就密密行善，試過到長沙灣向老友記派飯、派福袋，亦有包場請小朋友睇戲助視障人士，最近更親手整月餅義賣。曾經有記者問甘比，丈夫大劉在港嗎？她表示老公在香港，身體狀況亦非常好。



食得好happy



上周五，久未露面的大劉與愛妻甘比、三名子女包括11歲的大女秀樺、7歲二子仲學和1歲半的細女Josie，相約甘比母親及甘比胞姐等親友一行14人到其經常幫襯的意大利餐廳Da Domenico吃晚飯。由於餐廳由銅鑼灣舊址搬到灣仔後，地方大了一倍，加上多了幾間VIP房，他們在房內用餐更輕鬆自在。據餐廳食客透露：「聽到佢哋傾得好開心，仲叫咗好多嘢食，好似有煎龍利魚、自家製豬肉香腸、香爆小魷魚等，當然唔少得招牌菜紅蝦扁意粉喇。只見不斷有人送嘢食入房，房內又不時傳出小朋友玩嘅歡笑聲，好熱鬧！」



輕鬆落樓梯



吃了約兩小時，個個都滿足地離開。先是甘比胞姊陳詩韻帶住秀樺步出，不經不覺11歲的秀樺已長得亭亭玉立，如迷你版甘比；跟住手持小型平板電腦的仲學，與另一個男仔好開心咁跑出嚟。未幾，甘比媽媽與抱住Josie的甘比一齊行出門口，見Josie眼仔睩睩好得意，着住粉紅色裙仔如小公主般。由於餐廳門外有幾級樓梯，只見甘比好小心咁落樓梯，大劉亦緊隨其後。看大劉好精神奕奕，落樓梯時亦好輕鬆，反而三名保鑣顯得大為緊張，一直小心護住他落樓梯同返回車牌「ILOVEU」的座駕，然後一家開開心心咁歸家。



採訪：張詠森、李維隆



