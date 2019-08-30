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﻿半年未在港露面 大劉精神奕奕陪家人歎意菜

2019-08-30 列印
滿足離開 ■吃飽後，大劉與抱住細女的愛妻甘比滿足地離開。
■三名保鑣緊張地護住大劉落樓梯。
開心奔跑 ■大劉二子仲學（右）好開心咁跑出餐廳門外。
亭亭玉立 ■甘比胞姊陳詩韻帶住11歲亭亭玉立的秀樺離開。
開心外遊 ■今年5月，大劉與太太甘比偕三子女和甘比媽媽到倫敦遊車路士的史丹福橋球場。
拖實現身 ■去年底，大劉拖實愛妻甘比出席郭炳湘的喪禮。
製作月餅 ■早前甘比（右）親手製作愛心月餅作義賣，支持殘障人士自力更生。
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        68歲富商劉鑾雄（大劉）今年5月趁假期與愛妻甘比（陳凱韻）和三名子女到英國和加拿大旅遊探親，約半年未在港露面的他，上周五偕妻兒及親友一行14人到灣仔歎高檔意菜。據餐廳食客透露，劉氏一家坐在VIP房內言談甚歡，不時傳來小朋友的童真笑聲，一家人飯聚非常開心。離開時，大女秀樺和二子仲學先上車，跟住甘比抱住細女Josie步出，而緊隨其後的大劉，因餐廳門外有幾級樓梯，令三名保鑣大為緊張，反而大劉從容行落樓梯再上車，狀態超好！

今年5月，劉太甘比曾在社交網上載兩張一家人到倫敦外遊的家庭照，相中的大劉面露微笑，顯得輕鬆又愉快。之後大劉就一直沒有露面，反而甘比就密密行善，試過到長沙灣向老友記派飯、派福袋，亦有包場請小朋友睇戲助視障人士，最近更親手整月餅義賣。曾經有記者問甘比，丈夫大劉在港嗎？她表示老公在香港，身體狀況亦非常好。

食得好happy

上周五，久未露面的大劉與愛妻甘比、三名子女包括11歲的大女秀樺、7歲二子仲學和1歲半的細女Josie，相約甘比母親及甘比胞姐等親友一行14人到其經常幫襯的意大利餐廳Da Domenico吃晚飯。由於餐廳由銅鑼灣舊址搬到灣仔後，地方大了一倍，加上多了幾間VIP房，他們在房內用餐更輕鬆自在。據餐廳食客透露：「聽到佢哋傾得好開心，仲叫咗好多嘢食，好似有煎龍利魚、自家製豬肉香腸、香爆小魷魚等，當然唔少得招牌菜紅蝦扁意粉喇。只見不斷有人送嘢食入房，房內又不時傳出小朋友玩嘅歡笑聲，好熱鬧！」

輕鬆落樓梯

吃了約兩小時，個個都滿足地離開。先是甘比胞姊陳詩韻帶住秀樺步出，不經不覺11歲的秀樺已長得亭亭玉立，如迷你版甘比；跟住手持小型平板電腦的仲學，與另一個男仔好開心咁跑出嚟。未幾，甘比媽媽與抱住Josie的甘比一齊行出門口，見Josie眼仔睩睩好得意，着住粉紅色裙仔如小公主般。由於餐廳門外有幾級樓梯，只見甘比好小心咁落樓梯，大劉亦緊隨其後。看大劉好精神奕奕，落樓梯時亦好輕鬆，反而三名保鑣顯得大為緊張，一直小心護住他落樓梯同返回車牌「ILOVEU」的座駕，然後一家開開心心咁歸家。

採訪：張詠森、李維隆

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