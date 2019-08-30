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﻿名人飯堂

2019-08-30 列印
﻿名人飯堂
■餐廳搬到灣仔新址後，地方變得更寬敞。
■招牌菜紅蝦扁意粉大大碟好受歡迎。
■餐廳內提供前菜、餐湯和小食等，選擇甚多。
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高級意大利餐廳Da Domenico的舊址位於開平道時已吸引不少名人紅星如賭王何鴻燊、唐英年夫婦和關之琳等幫襯。最近餐廳再由銅鑼灣搬到灣仔愛群道，據了解，地方大了一倍，更增設多幾間VIP房。餐廳主打傳統意大利菜，一般前菜、餐湯和小食約由$250至$480不等，招牌菜為紅蝦扁意粉，雖然索價近千元，但大大碟又惹味，故不乏捧場客。
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