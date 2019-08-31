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何超盈重磅B女相曝光

2019-08-31 列印
■眼大大的「荷包蛋」似足媽咪超盈。
■超盈和未婚夫辛奇隆早前拍拖出席活動。
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　　賭王何鴻燊四房長女何超盈日前為哈佛高材生未婚夫辛奇隆誕下8磅幾重B女，首度榮升婆婆的四太極之高興，前日在醫院受訪時談到外孫女眼仔碌碌兼有好多頭髮似足超盈，更透露外孫女乳名叫「荷包蛋」，她又大讚剛為人母的超盈成熟了不少。

　　昨日就有超盈朋友在社交網上載「 Welcome Baby Audrey Rose」的BB照，還Tag了超盈的帳戶。照片中B女正在熟睡，肥嘟嘟，相當可愛。見她眼線長長，確實跟媽咪超盈一樣眼大大，還有超多頭髮。雖然有指「荷包蛋」英文名正是「Audrey Rose」，但仍有待超盈正式公佈。

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