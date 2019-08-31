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為囝囝整蛋糕慶祝 陳凱琳竟被鄭嘉穎投訴

2019-08-31 列印
■陳凱琳和森美齊齊出席品牌活動。
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　　陳凱琳昨日與森美出席活動，她謂8月對她來說特別多喜事，既是她跟老公鄭嘉穎結婚一周年，又是嘉穎生日兼兒子半歲生日。不過她沒想到嘉穎會送黃玫瑰花給驚喜，因求婚時也是送黃玫瑰，故特別有意義及開心。

　　全職湊仔的陳凱琳指囝囝開始食固體食物，而且好為食，她透露每個月做蛋糕為兒子慶祝生日，但囝囝未食得，於是被嘉穎投訴要他食太多。

　　另外，森美自爆被老婆說他老，但確實幾年後便50歲，之前與丁子朗及吳若希等拍旅遊節目，笑言好似帶仔女去旅行，他又建議小朋友可稱他為uncle哥哥感覺較舒服。

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