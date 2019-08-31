﻿承認楊怡睇「生仔聖手」 羅仲謙自誇好勁 唔使人工受孕

羅仲謙恨生仔恨到流口水，曾多次揚言有小朋友嘅家庭先夠完整。噚日40歲生日的楊怡收到老公愛的Order即作出配合，大半年來深居簡出，被老公收埋「養生」。據知，兩公婆不設防之餘仲參考生仔秘方，中西合璧全力出擊，有傳兩公婆更心急到唔排除人工受孕。最近有人多次目擊楊怡出入「生仔聖手」之稱的名醫診所求醫，因而傳出喜訊。目前正趕拍TVB新劇《木棘証人》的謙謙強調「實屬流料」，另35歲的他再三表示自己精力旺盛，健康正常，生仔無難度，暗示毋須人工受孕。



最近羅仲謙重返TVB拍新劇《木棘証人》，日前他在尖沙咀棉登徑拍一場掃黃外景，劇情講述飾演便衣警察的他掃黃期間遇上袁潔儀和男友黃煒溏，因為謙謙跟黃煒溏有「牙齒印」，所以追足他九條街。羅仲謙身穿厚身長袖運動外套，喪跑期間隱約見到41吋「最強胸肌」。精力過人的羅仲謙跑完又跑，無氣喘但跑到成身汗，唔使埋位時要除低外套，吹風扇散熱，見他手瓜起月展，愈操愈大隻，難怪自誇體力好。



快樂開工



開工期間，羅仲謙全程四萬咁口，同劇組人員有講有笑，途人「集郵」亦來者不拒，唔通真係人逢喜事精神爽？他急急再三澄清：「係咪恭喜我開工大吉先？都話唔係有咗咯，你信我啦，因為佢每個月都Keep住有check。（即係月事正常？）明就得喇（咁點解楊怡要停工大半年？）因為隨時準備做媽咪，接咗劇要對劇組負責任。」不過，謙謙冇否認老婆睇名醫求子：「我從來冇懷疑過自己『能力』，兩公婆都有做婚前檢查，身體健康都OK同正常。老婆係有Keep住睇婦科，加埋中藥調理身體。」至於可會考慮人工受孕？謙謙避談：「未諗到！」



生日願望



本周三，羅仲謙35歲牛一，壽星仔當日開早班，晚上即約老婆食飯慶生，人肉速遞「交人」。提到生日願望，他說：「講出嚟唔靈㗎，費事愈講愈小器，大家都知我想要啲咩㗎啦。其實最緊要係我同太太身體健康，我哋唔急於生仔，呢啲唔可以強求，反而大家比我心急，多謝你哋呀！」口裏說不，但身體最誠實，謙謙自爆拍劇拍到11月，這3個月狽住個劇，仍然不間斷實行造人大計，行動一定唔會暫緩：「家庭同事業都要兼顧，我唔怕辛苦，最緊要我同佢都唔使四圍飛，時間夠穩定就冇問題，咪努力啲囉，睇天意。」



採訪：方騫平



攝影：張詠森、



李維隆



