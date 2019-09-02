《JOKER小丑》在威尼斯首映後，好評如潮，當時全場觀眾站立拍掌8分鐘，大家更對祖昆的演出同樣大為讚賞，更有指他媲美當年《蝙蝠俠：黑夜之神》中，已故希夫烈格（Heath Ledger）演的小丑。影評人紛視祖昆目前是今屆影帝頂頭大熱，他和該片更被看好會得到奧斯卡多項提名。
威尼斯首映獲8分鐘掌聲 祖昆被睇好憑《小丑》封帝
《JOKER小丑》在威尼斯首映後，好評如潮，當時全場觀眾站立拍掌8分鐘，大家更對祖昆的演出同樣大為讚賞，更有指他媲美當年《蝙蝠俠：黑夜之神》中，已故希夫烈格（Heath Ledger）演的小丑。影評人紛視祖昆目前是今屆影帝頂頭大熱，他和該片更被看好會得到奧斯卡多項提名。
示威者毀閘機砸控制室 東涌站大破壞癱港鐵三線
反修例示威蔓延至多個港鐵站。有網民昨天發起堵塞機場交通行動，有示威者闖入東涌站破壞，砸爛玻璃、入閘機、售票機及監察鏡頭等，並強闖控制室搗亂。受事故影響，機場快線、東涌線及迪士尼線暫停服務。 示威者昨午...
2019-09-02
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中美同步互徵新關稅 華首將美原油列加稅清單
中美兩國昨天中年開始同步向對方互徵新關稅，關稅制衡措施正式開始。特朗普政府早前宣佈，九月一日起向總值一千二百五十億美元商品加徵百分之十五關稅。中國隨後亦宣佈，同日開始對美國約值七百五十億美元貨品採取首...
2019-09-02
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德州槍擊案釀五死21傷 白人槍手駕車隨機掃射
美國德州在一個月內發生第二宗大型槍擊案。一名白人槍手遭截查後開始發難，向警員開槍，後駕車逃逸並向途人進行無差別開火，其後棄車再騎劫郵政車，沿途開槍掃射。最後在一間戲院外和警員駁火被擊斃。事件連槍手在內...
2019-09-02
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貝沙灣飽覽山海美景
位於薄扶林的貝沙灣，是區內大型豪宅屋苑，大部份單位都可享有臨海美景。是次帶大家參觀該屋苑頂層複式單位，面積1751方呎，屋主曾斥資400萬裝修，室內處處流露獨特品味，住客更可以在私家大平台及天台，盡覽...
2019-08-31
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中美互徵關稅 政治風波未息 恒指本周恐失二萬五關
本港經濟飽受內外夾擊，中美互徵關稅於本港時間昨日中午正式實施，加上反修例風波未見平息跡象，有證券業人士認為，今日恒指或會再度大幅低開，本周將跌破二萬五大關。分析稱，警民衝突已打擊本港多個行業，削弱投資...
2019-09-02
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紀錄夜 不和諧 高普苦笑
利物浦周六英超作客3:0輕取般尼，四輪全勝之餘並將跨季聯賽連勝走勢增至十三場，刷新隊史頂級聯賽連勝紀錄。然而翼鋒沙迪奧文尼末段不滿拍檔穆罕默德沙拿太「獨食」而不是味兒，領隊高普而更選擇換走他，此子立即發脾氣，出現不和諧一幕。 高普賽後表示事件已迅速平息：「他明顯很失望。他是一個比較情緒化的球員，就如我們一樣。比賽期間有些事情未如他所想，但與換人無關，我們已在更衣室解決了，現在沒有任何問題。」
2019-09-02
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ROG Phone II 巨芒高效搶Fun 6.59吋大芒 120Hz更新率
將於本周五（9月6日）開賣的二代電競手機ASUS ROG Phone II，除了延續上代廣受好評的設計及配件擴充，更率先用上S855+處理器，效能進一步提升，熒幕亦加碼至6.59吋並支援120Hz更新...
2019-09-02
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Dry足3年 同大隻男頭貼頭飲啡 衛詩雅終於有拖拍
入行11年，34歲英皇小花衛詩雅(Michelle)鮮有傳出緋聞，自16年與圈外男友分手後至今仍聲稱單身。自認工作狂的她，曾呻苦無結婚對象，仲話要公開招親搵鍾意睇戲嘅男友。上周二下午，衛詩雅跟大約5呎...
2019-09-02
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社論——絕對不容「攬炒」港鐵
暴力示威不停，港鐵成為針對對象。昨天東涌站遭大批激進示威者肆意破壞，駐站職員無法阻止，警員遲遲未到，大量設施損毀。這種公然蹂躪重要交通基建的違法行為，在近日不斷上演，嚴重影響港鐵運作，也令港鐵變得不安全。運房局、警方和港鐵不能再反應慢三拍，互不協調，必須強力阻止破壞活動。 自六月反修例示威以來，激進示威者利用港鐵四處遊走，多次與意見不合市民衝突，防暴警數次進入月台和列車拘捕示威者，暴力場面一次比一次嚴重，觸目驚心，導致多班列車停駛和多個車站關閉，令港鐵不能向市民提供穩定的交通服務。更因為有激進示威者不滿港鐵處理手法，蓄意針對港鐵，多次發動襲擊，也有網民形容搞垮港鐵，製造社會...
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馬場浮世繪——韋達開倉首日即贏馬
今季新開倉的韋達馬房，昨午派出七駒應戰，結果憑第二匹參戰馬「明月昇輝」勝出從練後的首場頭馬，賽後他第一時間走到凱旋門，並與太太和女兒擁抱及熱吻，表現相當高調。之後輪到蘇偉賢上前祝賀，韋達從騎時與他是好...
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