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威尼斯首映獲8分鐘掌聲 祖昆被睇好憑《小丑》封帝

2019-09-02 列印
■朗妮同祖昆分開行紅地毯。
■祖昆馮力士演技獲激讚。
■名模馬達利娜性感亮相紅毯。
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　　荷里活男星祖昆馮力士（Joaquin Phoenix）主演的新作《JOKER小丑》，昨於威尼斯電影節舉行全球首映，導演Todd Phillips、女主角Zazie Beetz及祖昆的未婚妻朗妮瑪娜（Rooney Mara）亦有出席，為免搶盡風頭，朗妮與祖昆前後腳現身紅地毯。

　　《JOKER小丑》在威尼斯首映後，好評如潮，當時全場觀眾站立拍掌8分鐘，大家更對祖昆的演出同樣大為讚賞，更有指他媲美當年《蝙蝠俠：黑夜之神》中，已故希夫烈格（Heath Ledger）演的小丑。影評人紛視祖昆目前是今屆影帝頂頭大熱，他和該片更被看好會得到奧斯卡多項提名。

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