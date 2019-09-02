太太患罕見癌症難根治 ﻿林子博﻿﻿望搵到更好療法﻿

林子博與太太董燕君（Shirley）結婚16年，育有14歲囡囡詠渝及10歲囝囝卓楠。一家四口本來好幸福，今年4月Shirley確診患上極罕有癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，癌細胞已擴散到肝臟、肺、淋巴脊椎及子宮等器官，連醫生都坦言除化療外，「冇咩可以做！」令子博一家相當徬徨，目前唯有透過網上資訊及朋友在外地搜集資料，望搵到更好醫治方法。採訪：杜淑霞



48歲的子博去年底一家四口到泰國旅行時，Shirley胃部劇痛入院，返港做詳細檢查後，4月確診患病，子博說：「返嚟做埋胃鏡都冇乜事，但到2月佢又話透唔到氣，照肺發覺好多白點唔太正常，後尾再做檢查證實呢個病，除咗腹腔最大個瘤有成6cm外，肝個瘤都有幾cm大。」



在家不敢發脾氣



子博謂Shirley完成第一個化療療程後，暫時未有進展，「呢種癌症腫瘤冇變細到，即係隻藥冇效，o依家試緊另一隻藥，好彩副作用冇第一隻咁大，只係食唔到嘢。」不過子博作為一家之主，直言只有死頂，連脾氣也不敢在家發，「我試過貪方便，買啲即食燒賣同麵嗰啲整畀小朋友當早餐，太太病緊覺得健康最緊要，梗係唔想我整呢啲嘢，我就發脾氣話『咁你想我點！』，我講完都知自己唔啱，點知反而太太喊住嚟廚房同我道歉，仲問我佢係咪好煩，搞到我仲難過，知道患者情緒都要顧，以後我有咩脾氣返屋企前就會發晒，屋企架(車立)就唔好彩，我有時返屋企前會狂打佢。」子博最安慰一對仔女都好生性，「家姐呢個反叛年紀都好乖冇發過脾氣，細佬仲叫我唔好畀零用錢佢，叫我留番啲錢畀媽咪睇醫生。」



睇見老公撐起頭家， Shirley坦言都唔好受，「以前我哋公一份婆一份都係啱啱好，o依家我病假用晒，公司都冇糧可以畀我，最初發現有病時又好心急，全部都係喺私家醫院搞，使咗20幾萬，保險都係畀到一半，所以啲積蓄都用得七七八八，o依家雖然睇政府醫院，但係有啲檢查都係私家收費，閒閒地又萬幾蚊，我知老公捱得好辛苦。」免老公擔心， Shirley趁住子博不在身邊問醫生病情，「最近嗰次佢有嘢做，對仔女陪我去，我咪叫佢哋喺出面等我，我就放膽問醫生多啲嘢，我唔想老公聽到我淨番幾個月命嗰啲說話，不過醫生都好坦白話喺香港冇咩可以做到，可能要自己搵私家醫生，寄個報告去外地搵啲專家幫手，不過到時又唔知要幾多錢，所以都唔敢諗住。」



