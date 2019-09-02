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34E陳偉琪呻遭誤會已婚

2019-09-02 列印
■陳偉琪（右）與黃芷晴的婚紗甚性感。
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　　「細龍太」陳偉琪（Vicky）和黃芷晴昨日齊出席公開活動，Vicky身穿的婚紗剪裁最性感，讓她盡情大晒34E波濤洶湧「胸」器！

　　陳偉琪表示已貼滿膠紙，不怕走光，芷晴則不慎露出胸墊。Vicky又揚言，他朝結婚的嫁衣不會太性感，兼且自己未有追求者，不會太快結婚，她又呻演慣阿太，故很多人以為她已婚！另外，芷晴與陳一天拍真人騷《女兒們的男朋友》傳出戀情，芷晴昨強調，和對方仍在「了解中」。

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