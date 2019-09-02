女神關之琳捧個唱 ﻿蕭敬騰﻿﻿冧爆心花怒放﻿

蕭敬騰一連兩場的《娛樂先生世界巡迴演唱會香港站》前晚圓滿結束，他心目中的女神關之琳也有現身捧場，令老蕭顯得心花怒放。觀眾透過大銀幕見他面對女神時一臉害羞，亦大呼可愛。



蕭敬騰自爆當年首次在公開活動，發現關之琳在現場時便心跳加速，他想盡辦法跟心中女神合照，是晚女神就在眼前，還特別來支持他，令他超開心！



老蕭表示4年後再踏紅館舞台，感謝粉絲的熱情和支持，讓他留下一次美好的回憶。他又指其中一晚在酒店附近籃球場打波，竟然重遇4年前在籃球場打波的一班波友，感覺跟香港的粉絲很有緣分，希望很快再次來港跟大家見面。前晚他的契媽陳嵐、契爺向華強、向佐、陳慧敏與林欣彤都有現身捧場。而本身是老蕭鐵粉的胡子彤和女友歐鎧淳也拍拖到場欣賞，兩人更投入得手舞足蹈起來。







