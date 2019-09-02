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馬季開鑼愛駒出賽 城城拖老婆撐場

2019-09-02 列印
■城城與方媛均戴上黑超亮相，相當合襯。
■志偉和表哥馬時亨及城城在沙圈合照。
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　　昨日馬季開鑼，郭富城與太太方媛現身於沙田馬場，兩人拖手到場，更大方讓記者拍照，不過未見兩位女兒Chantelle和Charlotte的蹤影。對於愛駒「舞士精神」出賽可有信心拉頭馬？城城笑說：「希望啦！」談到信心有幾多，城城笑言三甲之內，但未有下注支持愛駒。笑問是否太太旺他，所以帶太太到場拉頭馬？城城說：「承大家貴言。」

　　曾志偉與表哥馬時亨的愛駒「表表馬」與城城的愛駒同於第六場出賽，賽前在沙圈有傾有講。最後「舞士精神」屈居第二，「表表馬」三甲不入。城城見愛駒臨衝線一刻緊張到舉手，見到愛駒未能奪冠時，他擰頭說：「爭少少呀！」

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