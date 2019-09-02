﻿Dry足3年 同大隻男頭貼頭飲啡 衛詩雅終於有拖拍

入行11年，34歲英皇小花衛詩雅(Michelle)鮮有傳出緋聞，自16年與圈外男友分手後至今仍聲稱單身。自認工作狂的她，曾呻苦無結婚對象，仲話要公開招親搵鍾意睇戲嘅男友。上周二下午，衛詩雅跟大約5呎8吋，好白淨的大隻男現身九龍灣Megabox，兩人一齊去睇傢俱，女方睇勻床上用品區、沙發區及浴室用品區，明顯可見女方有需要，大隻男有耐性陪女方慢慢揀。之後兩人再去飲咖啡，開頭一直保持距離，愈傾愈埋，愈坐愈貼，最後更頭貼頭互睇手機相片，親密舉動儼如情侶，睇嚟衛詩雅唔使公開招親喎。採訪：李權威



近年Michelle努力拍戲密密搵銀，前年終於成功上車做業主，以780萬元購入啟德一個348呎的一房單位，並繳付了兩成首期約156萬港元，今年中收樓。事業得意，又終於做業主，但Michelle感情生活就好Dry，單身三年連緋聞都冇傳過。年初她終於忍唔住向傳媒透露要公開招親搵男友，仲話恨結婚生BB。她曾經提過擇偶條件，除了要支持她的工作和愛錫她的家人，「最緊要Man啲，哈哈！」



體貼陪買嘢



日前化淡妝、着黑色衛衣加短褲的Michelle，與白淨大隻男現身Megabox。兩人先去IKEA，由於Michelle之前一隻忙拍戲未有時間置傢俱，而忙完宣傳新戲《雙魂》的她即抽時間去行家品公司，睇勻床上用品區、沙發區及浴室用品區，大隻男一直陪住行又不時畀意見，行到攰就坐低等女方慢慢揀。衛詩雅揀咗十幾分鐘就去會合大隻男，兩人一見面又笑住傾偈，感情非常唔錯。期間，Michelle曾經去洗手間，出到嚟時男方見到女方頭髮有啲亂，即體貼地用手指幫女方撥返整齊。



黐實甜甜笑



大隻男陪Michelle找數後，兩人並排而行，跟住入咗Starbucks飲咖啡。兩人買完咖啡後，選坐角落較僻靜位置，邊飲邊傾，有講有笑，相處得好好。大隻男仲不時將身體傾前靠近Michelle，女方feel到對方主動示好無縮開，更主動將椅子移近對方，兩人愈黐愈埋，之後兩人互相分享手機靚相，兩人頭貼頭異常親暱，Michelle更經常展露超甜笑容，甜蜜歎啡一個鐘便離開。