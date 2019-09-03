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彭妮露性感搶鏡 梅姨威尼斯風騷谷戲

2019-09-03 列印
　　第76屆威尼斯電影節已舉行了一半，今屆比起早幾年矚目，獲大批巨星撐場。繼前日的《JOCKER小丑》備受矚目後，昨日有兩屆金像影后梅麗史翠普出席，她在主演的新片《The Laundromat》扮演寡婦，發現自己成為兩名律師圖利的受害者。

　　身穿彩藍色長裙的梅姨，行紅地氈時十分風騷，更擺出大鵬展翅甫士。興奮的她即吸引大批影迷要求合照和簽名，十分受歡迎。她在記者會表示，該片會為觀眾帶來很多啟發。而彭妮露古絲抵威尼斯後，以白色性感露肩蛋糕裙現身新片《Wasp Network》首映禮，艷壓全場！

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