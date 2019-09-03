具慧善暫別娛圈重返校園

曾演出《來自星星的你》的男星安宰賢，與女星妻子具慧善結婚3年，一直很恩愛，但早前二人鬧離婚，更反目成仇互數臭史。心力交瘁的具慧善，日前上載醫院照片，表示要住院接受割除瘜肉手術。至前日，她又在社交網上載2013年單曲《會幸福嗎》封面，似乎慨歎對前夫的一段情。其後她表示自己的散文集《我是你的寵物》即將出版，「我要向各位作出最後的問候，感謝大家這段時間給予的關懷及愛護，以後也請健康、幸福，我愛大家。」立即嚇壞fans。事後她由律師向外界解釋，只是暫停一切演藝活動，準備重返校園再讀大學，大批fans留言為她打氣，指她多才多藝，一定大有前途。圖：網上圖片



