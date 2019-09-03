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莫文蔚哈爾濱趕回港 開派對賀媽咪80大壽

2019-09-03 列印
■莫Auntie攬着Karen的腰合照時指她很瘦。
■莫Auntie攬着Karen的腰合照時指她很瘦。
■莫Auntie攬着Karen的腰合照時指她很瘦。
■薛家燕一家亦有到賀莫Auntie，現場十分熱鬧。
■薛家燕一家亦有到賀莫Auntie，現場十分熱鬧。
■薛家燕一家亦有到賀莫Auntie，現場十分熱鬧。
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　　莫文蔚（Karen）媽媽莫何敏儀前晚在尖沙咀舉行八十歲生日派對，宴請約三百名親友慶祝。莫Auntie以一身紅裙喜氣現身，談到保養之道是保持心境青春和多做慈善工作，並指前晚非正日生日，但因要就Karen檔期才揀呢日，Karen說：「我啱啱喺哈爾濱返嚟，下星期要去歐洲繼續巡迴演唱會，所以送咗呢個party畀媽咪做生日禮物，（會上台唱歌嗎？）一定走唔甩，仲會有好多開心環節。」她順勢宣佈巡迴演唱會尾站將於明年二月在港舉行。

　　而薛家燕一家也有到賀，家燕姐指與莫Auntie相識幾十年，曾是自己的上司，除了送珍珠，還會獻唱英文歌。家燕姐又指近日社會氣氛差，市民心情不好，希望多出席活動將開心帶給大家。

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