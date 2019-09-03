﻿被爆醜聞眾叛親離 張致恆簽紙結婚 承諾努力照顧妻兒

張致恆（Steven）自從被爆一腳踏幾船後眾叛親離，幸得為他誕下兒子的雯雯在身邊支持，昨日Steven和雯雯正式簽紙結為夫婦，除了好友張彥博到賀，一眾好友關智斌、Twins甚至胞姊和媽媽均沒出席；Steven解釋無謂令好友困擾，亦好明白他們會嬲，揚言平息後會逐一道歉。本報記者



張致恆（Steven）早前自爆與女友雯雯誕下兒子，但之後就驚爆一腳踏幾船，受害女子更出來數臭他，令他即時被封「世紀賤男」。不過正印雯雯就原諒了他，昨日Steven和雯雯正式簽紙結婚。早上大約11時，Steven與雯雯抱着BB，二人穿上禮服坐保母車去到律師樓簽紙結婚。



「希望大家給我機會」



由於Steven行為令他身邊朋友離棄他，出席簽紙儀式的除了Steven家人外，只有好兄弟張彥博，其母親及家姐張詠恩、姐夫Donald、關智斌及Twins等均未有出現，證婚人由雯雯母親及Steven父親擔任。



完成儀式後，Steven出來接受記者訪問，問他簽紙時有否感動落淚？他笑稱沒有，反而緊張比較多，問到愛的宣言，Steven表示：「會用行動來表達，之前欺騙太太與前女友分手，我知這件事令到很多人包括太太有困擾，亦被很多人攻擊，我好想用自己做證明，為家庭去努力，希望大家給我機會；騷擾到大家，不好意思，未來日子會畀好好的生活環境給太太及兒子。」問到雯雯聽到老公的承諾有甚麼感覺，雯雯即時含笑望一望老公，然後說了一聲「謝謝」。



將向好友逐一致歉



至於工作方面，Steven表示之前都接了幾項工作，之後會返內地拍劇，希望愈做愈好，他坦言這一個月不停反省，每日煮足三餐，始終自己做錯過，亦感謝身邊朋友支持自己，當問到有否通知另一位好兄弟關智斌？Steven沉默了數秒：「其實所有事在心中，今日沒通知很多人，無謂令人帶來困擾。」提到被Twins取消關注社交網，Steven不諱言：「其實嬲我，我都好明白，我好想對他們講對不起，希望他們會原諒我，等件事平息之後，我會逐一去道歉。」



之後，Steven一家人前往佐敦飲茶慶祝，陪家人飲完茶，Steven便與太太和兒子返回旺角寓所。而Steven前經理人Mani對其簽紙結婚表示：「恭喜他！其他不回應了。」