﻿傳老公搭上巨胸網紅 阿嬌護夫發文闢謠

鍾欣潼（阿嬌）去年與台灣「醫界王陽明」賴弘國結婚後，一直表現恩愛，但昨日突然有網友爆料指賴弘國與巨胸網紅過從甚密，除了男方在社交網站關注該網紅外，更有賴弘國着浴袍的照片，暗指他曾出軌，但經過網友搜證後，爆料者立即刪除該貼子，相當離奇。阿嬌其後在社交網站發文闢謠：「開學第一天，這個熱鬧我們不湊啦！」賴弘國亦回覆老婆：「這個熱鬧我們不湊啦，愛你老婆！」



這位網紅被發現是台灣模特兒趙寧寧，而消息傳出後，趙寧寧也透過友人發聲明，澄清不認識賴弘國，對方是在日前關注了她的IG，但二人私下沒有任何交集，更直斥謠傳對其名聲造成嚴重傷害，保留法律追究權利。網上圖片