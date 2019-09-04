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添麥菲Lily情侶檔行紅氈

2019-09-04 列印
■Lily與添麥菲齊齊為新片行紅地氈。美聯社
■茱莉安德絲獲頒終身成就金獅獎。美聯社
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　　由尊尼特普女兒Lily-Rose Depp和緋聞男友添麥菲查洛美主演的非競賽片《The King》前晚在威尼斯影展舉行首映，在影大合照時，二人刻意找導演David Michod站在他們之間。而《仙樂飄飄處處聞》的83歲女星茱莉安德絲獲威尼斯獲發終身成就金獅獎。另外，香港導演楊凡執導的競賽動畫《繼園臺七號》亦舉行首映，為電影配音的張艾嘉、林德信與楊凡現身紅地氈，張艾嘉穿上黑色低胸晚裝，再手執紅扇，相當誘人。

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