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林穎彤伍富橋等老闆批准拍拖

2019-09-04 列印
■林穎彤及伍富橋被追問戀情。
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　　何哲圖旗下星夢藝人、緋聞男女伍富橋（Alvin）及林穎彤(Bella)，昨日齊宣傳明珠台紀錄片《八大行星》，林師傑及謝東閔將兩人的緋聞擺上枱取笑。談到日前與伍富橋被攝得一齊行街，Bella否認緋聞道：「係佢哋講，我哋只係好朋友，老闆安排我哋一齊學唱歌，發展機會要睇老闆嘅決定同批准，我會努力宣傳新歌先。」至於會否與伍富橋合唱？Bella說要先唱好自己的歌，因唱功信心不大，要努力練習。

　　伍富橋亦指Bella是他非常好的朋友，至於是否要等老闆批准拍拖？他承認要睇老闆意思，老闆想他們暫時工作行先，Bella坦言，驚行差踏錯影響星途，和伍富橋還是先做好朋友。

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