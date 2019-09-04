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鄧鉅明見慣風浪 望香港回復和諧

2019-09-04 列印
■鄧鉅明經營生意數十年，經歷過不少風浪。
■鄧鉅明等出席鐘錶展。
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　　太子珠寶鐘錶集團主席鄧鉅明昨日出席香港鐘錶展，對於現時市道不景氣，鄧鉅明淡定說：「公司做了30多年，見過很多風浪，給予些耐性，樣樣都可解決，只是時間上，希望大家理性點。」就有名店不再續租，鄧鉅明指每個營商者也有準備，希望業主體諒減租，共渡時艱。

　　對於近日內地旅客大減，鄧鉅明坦承以內地客為主的店舖生意額跌幅較大，他希望快回復和諧的香港，回顧以前較旺的日子同事比較辛苦，吃飯時間不長，現時不需要太緊逼，可放鬆點，吃飯時間可長一點，亦准許借假。現時氣氛下心情難免有影響，唯有看少一點電視，放假去旅行。有些事小市民做不到些甚麼，唯有安慰自己過去30多年安穩，間中有荊棘、教訓，值得自己思考。

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