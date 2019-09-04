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譚嘉荃個唱延期改場地

2019-09-04 列印
■譚嘉荃早前到電台宣傳處女個唱。
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　　譚嘉荃（Amy）原定周五於九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行一場處女個唱《一路上有你演唱會》，門票已售罄，但因未來數日天氣不穩因素，為免當日才倉卒宣佈取消或延期或造成混亂，並為入場觀眾安全着想，故提早宣佈決定延期及更改場地。

　　Amy表示，經與合作夥伴商討後，決定把演唱會延期至今年11月22日，地點則會改於旺角麥花臣場館舉行。她坦承改動將面對更多的困難，但天氣不似預期也沒辦法，她強調有粉絲的支持，相信一定可以做得更好！圖：資料圖片

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