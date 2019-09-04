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Jimin@BTS夜蒲片段流出 粉絲怒轟涉毒桃色傳言

2019-09-04 列印
■Jimin傳出夜蒲消息後，fans立即護航。
■RM獲fans種植1,250棵樹作為生日禮物。
■片段中的Jimin開心大笑。
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　　韓國人氣男團防彈少年團（BTS）13年出道後，工作忙碌，早前所屬的公司Big Hit宣佈，BTS會放一個比較長的假期，讓成員們休息。正當7名成員享受休假之際，23歲的Jimin昨日就被爆在巴黎夜蒲的片段，可見他在夜店玩得十分開心，更與一名女子玩互彈額頭，Jimin被彈後不停大笑。有傳言指有人劈酒甚至涉吸毒，離開酒吧時更帶同兩名女子返歸！傳言令BTS的fans十分火滾，怒轟造謠者。

　　至於BTS另一成員RM，將於本月12日迎接25歲生日，他的250名fans日前與他一起為環保出力，於首爾蠶室漢江公園，種下1,250棵繡線菊樹，打造成「RM樹林」，作為送給RM的生日禮物。

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