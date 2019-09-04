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﻿囡囡開學 楊冪掛住拍拖 單親

2019-09-04 列印
認真咁揀 ■劉愷威本來一早睇中粉藍色書包仔，但又心多多，揀書包仔揀足半粒鐘。
店員力Sell ■見劉生揀到成頭問號，店員埋身力Sell，但劉生無聽店員講，自己再揀。
筆都買埋 ■因為見啲筆幾靚，所以劉愷威都買咗支。
快揀水壺 ■水壺仔盛惠148蚊，劉生揀咗唔太耐，應該無小妹妹唔鍾意粉紅色。
同台唱歌 ■今年7月，劉愷威出席小糯米學校舉行的音樂會，兩父女更同台獻唱。
睇吓間隔 ■其實個書包仔咁細，入面間隔都估到係唔多，不過劉生都想了解吓。
楊冪新仔 ■楊冪同內地男星魏大勛參加內地綜藝節目《密室大逃脫》而傳緋聞。
畀個女睇 ■因為實在太多款都好鍾意，所以劉生決定影相畀個女自己揀。
負責湊孫 ■其實劉愷威父母一直負責湊小糯米，劉愷威有無離婚，小糯米都繼續由爺爺嫲嫲照顧。
激罕合照 ■2014年，剛生完小糯米嘅楊冪由劉愷威及家翁劉丹夫婦陪同下出院。
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老竇趕買書包仔

        　　去年12月，劉愷威同楊冪各自發聲明宣佈結束5年婚姻，兩人協議共同撫養5歲女兒小糯米(劉梓蘭)。其實小糯米一直長住香港並由爺爺嫲嫲湊大，前劉太無乜點理過。上周三下午，做單親爸爸9個月嘅劉愷威去商場買小朋友書包，呢位老竇無Hea揀，望一個拎一個，心大心細，仲買埋餐盒仔同文具，為女兒開學做足準備。小糯米阿媽呢?傳佢同前韓國JYP內地成員魏大勛拍拖，熱戀期係好難行開嘅。

        楊冪同劉愷威離婚半年，有傳32歲嘅前劉太搭上30歲，前韓國JYP娛樂內地成員魏大勛，事緣有網友撞見魏大勛跟女友穿情侶鞋拍拖睇展覽，二人戴口罩和帽掩人耳目，照片曝光後，網民大玩認人遊戲，發現相中女友應是楊冪，因女方左小腿上有胎記，巧合地楊冪都有相同的胎記。咁雙方當然無承認，不過，當年劉愷威同楊冪傳緋聞都否認㗎，而家呢？婚都離埋咯。

款款都好想買

　　大部份國際學校已於上星期開學，就讀港島區國際學校的小糯米當然亦於上周開學，不過，主力喺內地搵食嘅劉愷威好忙，忙到上周先得閒幫個女添置新書包。當日下午，戴咗Cap帽，孭住個大黑色Tote Bag嘅劉生獨自去皇室堡Smiggle睇小朋友嘢，見佢主力睇238蚊嘅背囊仔，粉紅色、藍色同幻彩色，因為花多眼亂，劉生揀到無乜頭緒，Sales埋身力sell，又開埋袋介紹內裏間隔，劉生點點頭，然後影咗幾張相，估計Send畀個女睇，等個女自己揀。

買齊開學用品

　　最終揀咗個粉紅花花款背囊仔，劉生再睇148蚊嘅水壺仔，248蚊嘅便當盒同埋28蚊嘅原子筆，全部都係粉色系，圖案又繽紛，啱晒小妹妹。劉生買足一粒鐘，以上所有嘢全部入手，買完就Call司機接走。

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