﻿囡囡開學 楊冪掛住拍拖 單親

老竇趕買書包仔



去年12月，劉愷威同楊冪各自發聲明宣佈結束5年婚姻，兩人協議共同撫養5歲女兒小糯米(劉梓蘭)。其實小糯米一直長住香港並由爺爺嫲嫲湊大，前劉太無乜點理過。上周三下午，做單親爸爸9個月嘅劉愷威去商場買小朋友書包，呢位老竇無Hea揀，望一個拎一個，心大心細，仲買埋餐盒仔同文具，為女兒開學做足準備。小糯米阿媽呢?傳佢同前韓國JYP內地成員魏大勛拍拖，熱戀期係好難行開嘅。



楊冪同劉愷威離婚半年，有傳32歲嘅前劉太搭上30歲，前韓國JYP娛樂內地成員魏大勛，事緣有網友撞見魏大勛跟女友穿情侶鞋拍拖睇展覽，二人戴口罩和帽掩人耳目，照片曝光後，網民大玩認人遊戲，發現相中女友應是楊冪，因女方左小腿上有胎記，巧合地楊冪都有相同的胎記。咁雙方當然無承認，不過，當年劉愷威同楊冪傳緋聞都否認㗎，而家呢？婚都離埋咯。



款款都好想買



大部份國際學校已於上星期開學，就讀港島區國際學校的小糯米當然亦於上周開學，不過，主力喺內地搵食嘅劉愷威好忙，忙到上周先得閒幫個女添置新書包。當日下午，戴咗Cap帽，孭住個大黑色Tote Bag嘅劉生獨自去皇室堡Smiggle睇小朋友嘢，見佢主力睇238蚊嘅背囊仔，粉紅色、藍色同幻彩色，因為花多眼亂，劉生揀到無乜頭緒，Sales埋身力sell，又開埋袋介紹內裏間隔，劉生點點頭，然後影咗幾張相，估計Send畀個女睇，等個女自己揀。



買齊開學用品



最終揀咗個粉紅花花款背囊仔，劉生再睇148蚊嘅水壺仔，248蚊嘅便當盒同埋28蚊嘅原子筆，全部都係粉色系，圖案又繽紛，啱晒小妹妹。劉生買足一粒鐘，以上所有嘢全部入手，買完就Call司機接走。



