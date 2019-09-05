154尊尼藝人出席追思會 ﻿近藤真彥嵐木村﻿﻿悼Johnny社長﻿

今年7月，日本尊尼事務所社長Johnny喜多川病逝，享年87歲，昨日事務所為社長在東京巨蛋舉行追思會，共154名尊尼旗下藝人出席，包括近藤真彥、組合KinKi Kids、木村拓哉、中居正廣、組合嵐、東山紀之等，已離巢的前男團光GENJI成員大澤樹生都有現身，近藤真彥更代日本首相安倍晉三讀出弔唁信。圖：網上圖片







已故日本尊尼事務所社長Johnny喜多川的追思會分兩部份，上午11時至下午2時是開放給收到邀請函的藝能界相關人士，下午2時後輪到公眾出席。事務所官網公佈公眾欲向喜多川致哀，有關人士穿上便服便可，但不准帶同供品及鮮花，下午時場外已有大批民眾排隊。



場內佈置包括有喜多川的遺照放在台中央、枱上放有他獲健力士紀錄的證書及他喜歡的帽子，台上電視又播放尊尼藝人的照片及片段，並以他所愛的蝴蝶蘭裝飾舞台。



