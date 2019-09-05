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倫敦拍廣告Friend咗 Baby邀碧咸食大閘蟹

2019-09-05 列印
■碧咸請Baby食炸魚薯條。
■碧咸請Baby食炸魚薯條。
■碧咸請Baby食炸魚薯條。
■Baby及碧咸齊搭雙層巴士。
■Baby及碧咸齊搭雙層巴士。
■Baby及碧咸齊搭雙層巴士。
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　　Angelababy早前跟萬人迷碧咸在倫敦為澳門一酒店拍廣告，事後Baby在微博開心share跟碧咸的合照。相中所見，碧咸邀請Baby一齊搭英國的傳統紅色雙層巴士，更邊搭邊食英國特產炸魚薯條。

　　為禮尚往來，Baby話下次碧咸到內地工作時，必定請他吃大閘蟹。Baby咁樣寫：「今天和David Beckham一起拍攝，午餐小貝特意為我們準備了倫敦正宗的Fish and Chips，超級美味！下次有機會來中國，我請你吃大閘蟹呀。」而碧咸也開心回覆：「很高興你喜歡炸魚薯條！期待來中國吃大閘蟹！」

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