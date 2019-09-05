為禮尚往來，Baby話下次碧咸到內地工作時，必定請他吃大閘蟹。Baby咁樣寫：「今天和David Beckham一起拍攝，午餐小貝特意為我們準備了倫敦正宗的Fish and Chips，超級美味！下次有機會來中國，我請你吃大閘蟹呀。」而碧咸也開心回覆：「很高興你喜歡炸魚薯條！期待來中國吃大閘蟹！」
倫敦拍廣告Friend咗 Baby邀碧咸食大閘蟹
為禮尚往來，Baby話下次碧咸到內地工作時，必定請他吃大閘蟹。Baby咁樣寫：「今天和David Beckham一起拍攝，午餐小貝特意為我們準備了倫敦正宗的Fish and Chips，超級美味！下次有機會來中國，我請你吃大閘蟹呀。」而碧咸也開心回覆：「很高興你喜歡炸魚薯條！期待來中國吃大閘蟹！」
推四大行動 強化監警會 特首宣佈撤回修例草案
反修例示威持續近三個月，特首林鄭月娥昨日就示威者的五大訴求作回應，終於正式宣佈撤回《逃犯條例》草案，但不成立獨立調查委員會，亦不接納收回暴動定性、不檢控違法示威者和落實雙普選。不過，她宣佈委任一名前高...
2019-09-05
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特朗普：倘連任對華更強硬
美國總統特朗普警告，中國不要指望貿易談判拖到大選；他又指，第二個任期內會對中國採取更強硬的態度，加劇了全球對美國經濟的擔憂。 全球兩個最大經濟體周日互相加徵關稅，令貿易談判再度擾亂金融市場，美國股市周二下跌。數據顯示，八月美國製造業自一六年起首次出現萎縮，指標十年期美國公債收益率（殖利率）跌至一六年七月以來最低。美國商會首席執行官表示，美國企業和工人受到關稅的影響，但中國經濟也受不少衝擊。但特朗普在推特上發文指，美國對華談判中做得很好，並強調美國對華加徵關稅對中國經濟造成的損害。他警告，如果雙方不能解決貿易爭端，在他明年大選勝出後，「北京將面臨更嚴厲的條款，而中國的供應鏈將...
2019-09-05
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約翰遜動議提前大選 英在野黨重奪脫歐進程
上任只有六周的英國首相約翰遜在爭取十月三十一日脫歐問題上遭受「恥辱性挫敗」，國會下議院周二晚以三百二十八票對三百零一票，通過由在野黨派提出的法案，由國會控制未來的脫歐議程，變相阻止約翰遜強行帶領英國在無協議下「硬脫歐」。有二十一名執政保守黨的議員「作反」，倒戈支持這項動議。約翰遜受挫後，馬上動議要求提前舉行大選。 約翰遜較早時警告保守黨議員不要「作反」，並威脅會把他們驅逐出黨，但仍有二十一位議員倒戈，支持奪下議事決定權、將推動阻止無協議脫歐的法案。另有一位議員、前任司法大臣菲利普．李（Philip Lee）決定脫離保守黨，改投自由民主黨。 而在野工黨黨魁郝爾彬表示，他希望提...
2019-09-05
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屋苑頻錄市價成交
據星島地產網報道，屋苑再錄市價成交個案，香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣昇悅居8座低層C室，面積517方呎，兩房間隔，望山景，議價後以800萬成交，呎價15474元，屬市價，據悉，買家為自用客。...
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特首撤回逃犯修例 恒指升近千點 七月貿差收窄 美股彈237點
地緣政局有緩和跡象，以及美國七月貿易逆差收窄，對股市樂觀情緒重來。加上香港撤回逃犯條例修訂草案令港股大幅上升，亦利好外圍股市氣氛。美股反彈，杜指早段漲逾200點。標普500指數報2927點，升21點；...
2019-09-05
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歐國外初登場 牛刀小試
沙拉比亞乃上季西甲本土球員助攻王，現更首次獲得西班牙徵召。狂牛軍團有這位廿七歲中場為前線提供源源不絕的彈藥，今晚歐洲國家盃外圍賽F組可望作客擊敗羅馬尼亞，直取讓球主客和讓一球「客勝」。（有線602、662台周五凌晨2:45直播） 上季效力西維爾，可任進攻中場和右翼的沙拉比亞在西甲貢獻十二球和十三次助攻，成為交出最多助攻的西班牙球員。此子今夏以二千萬歐羅（約一億七千萬港元）轉投巴黎聖日耳門，還首次獲召入西班牙大軍，事業有望更上一層樓。 開火攻羅馬尼亞 西班牙鋒線還有開季各賽事五場入六球的多蒙特前鋒柏高艾卡沙，可望跟沙拉比亞雙劍合璧，助國家隊延續F組四戰全勝入十一球的強...
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首批交付Macan S 強力更新
保時捷新改良版Macan近月開始陸續交付，今次試駕是換上全新3公升V6 Turbo引擎的Macan S中級版，馬力比舊版提升14ps至354ps，攻彎操控更精準敏銳，不過標準售價高達$828,000起...
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赴日結婚前陪準舅仔買西裝 曾國祥Man爆護王敏奕
39歲的曾國祥與27歲的王敏奕（Venus）拍拖6年，兩人將於明天在日本輕井沢舉行婚禮，據知榮升老爺的曾志偉已Call齊圈中老友余安安、鍾鎮濤及戚美珍等到當地見證，禮成後再拉隊到北海道玩。對於日本秘婚...
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社論——爭取和解 止血療傷
經過接近三個月的暴力衝突，香港元氣大傷。特首林鄭月娥昨天回應反修例示威者的五大訴求，她終於同意正式撤回移交逃犯修例草案，並委任前高官和大律師加入監警會，以強化監警會的調查工作，可算部份回應了示威者的訴求。事到如今，香港能否走出這次危機，端賴各界抓緊和解的機會，而放棄暴力，是尋求出路的先決條件。 示威者提出另外的三項訴求，包括收回暴動定性、不檢控違法示威者，以及落實雙普選，因牽涉法治精神或重大公眾分歧，政府表示無法接受。這些原則性問題，難以退讓，也需要從長計議，否則只會觸發社會大撕裂。 不論如何，政府撤回修例，有助改善當前繃緊的社會氣氛，也反映政府不想暴力示威升級，因為長此下...
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馬場浮世繪——十月從化速度馬術比賽延期
香港賽馬會一直致力透過從化馬場向內地公眾推廣香港世界級的賽馬運動，並希望藉著舉辦純演示性速度馬術比賽，協助從化發展成為旅遊熱點，為從化經濟發展作出貢獻。首次純演示性速度馬術比賽已於2019年3月在從化馬場圓滿舉行，並獲得外間正面的回應。所以馬會原定計畫於今年10月舉行第二次速度馬術比賽，而這次馬術比賽將會以吸引香港馬主、馬會會員和內地馬主參與為目標。 然而，鑑於香港目前的情況，馬會認為難以達成有關目標。經過與從化合作夥伴商議後，決定將第二次純演示性速度馬術比賽延遲至明年；待新日期正式確定，將再作公布。 馬場浮世繪
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