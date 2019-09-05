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龔慈恩祝福前夫結新歡 林愷鈴尊重父母離婚決定

2019-09-05 列印
■龔慈恩與林煒育有一對子女。資料圖片
■龔慈恩與林煒育有一對子女。資料圖片
■龔慈恩與林煒育有一對子女。資料圖片
■林愷鈴指父母至今仍友好。
■林愷鈴指父母至今仍友好。
■林愷鈴指父母至今仍友好。
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　　將踏入56歲的龔慈恩，20年前下嫁台灣男星林煒後淡出娛樂圈，先後誕下大女林愷鈴（Ashley）及細仔林卓毅。林煒昨日被爆與一位女總裁劉灼梅當街攬錫，林煒其後承認女方是交往三個月的新歡，他與龔慈恩其實已分居兩年。龔慈恩昨日承認正辦理離婚手續，子女亦尊重他們的決定，她亦真誠祝福林煒生活美滿幸福，再次多謝大家關心！

　　二人的大女林愷鈴昨晚出席活動時承認父母已分開一段時間，並指二人都是很好的父母，會盡心盡力照顧她。對於爸爸有新歡，她只稱「多謝關心」，會留給爸爸回應並祝福他，亦避談曾否見過女方。問到若父母各有另一半會怎樣時，她只希望父母開心。她又指父母是理性分開，至今仍友好，所以她未覺受打擊。

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